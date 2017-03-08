На Свердловскую область опустится смог

Смог провисит четыре дня.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, сообщили в Уральском гидрометцентре 9 марта.
Предупреждение метеорологов о загрязнении атмосферы над регионом будет действовать четыре дня - с 20.00 часов 9 марта до 20.00 часов 13 марта. В эти дни ожидается безветренная погода, из-за чего в воздухе будут скапливаться вредные вещества.
В целом погода в Екатеринбурге в эти дни будет солнечной и сухой - ни снега, ни дождей не ожидается. По утрам температура воздуха будет опускаться до минус 10 градусов, но днем будут плюсовые температуры.
- Во время смога не рекомендуется находиться рядом с оживленными улицами, заниматься физическими упражнениями на воздухе и активно проветривать помещения. Следует чаще промывать слизистые и сократить прогулки на улице.
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