Свердловская область заняла второе место в рейтинге самых грязных регионов России

На первом - Челябинская область.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Свердловская область стала второй в списке самых грязных российских регионов. Результаты экологического рейтинга опубликованы 9 марта на сайте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
Рейтинг составлялся на основе данных о состоянии воды, воздуха и выбросов в атмосферу на территории определенного региона. По итогам подсчетов в топ-10 худших регионов вошли Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутсткая области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.
Лучшие показатели по экологической обстановке продемонстировали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
- Представители «Зеленого патруля» отметили, что в Год экологии ожидали более активных действий от властей и бизнеса в сфере практических природоохранных мероприятий.
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7 марта в Екатеринбурге сорвался конкурс на определение подрядчика, который должен заняться изучением причин и источников загрязнения города. На эти исследования власти Екатеринбурга готовы потратить почти два миллиона рублей. Победитель конкурса должен обследовать дороги, тротуары, газоны и парки, взять пробы почвы, снега и проанализировать атмосферную пыль. Результаты работы должны будут огласить к концу 2017 года.