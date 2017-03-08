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Свердловская область заняла второе место в рейтинге самых грязных регионов России

Свердловская область заняла второе место в рейтинге самых грязных регионов России
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
На первом - Челябинская область.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Свердловская область стала второй в списке самых грязных российских регионов. Результаты экологического рейтинга опубликованы 9 марта на сайте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
 
Рейтинг составлялся на основе данных о состоянии воды, воздуха и выбросов в атмосферу на территории определенного региона. По итогам подсчетов в топ-10 худших регионов вошли Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутсткая области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия. 
 
Лучшие показатели по экологической обстановке продемонстировали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. 
  • Представители «Зеленого патруля» отметили, что в Год экологии ожидали более активных действий от властей и бизнеса в сфере практических природоохранных мероприятий.
  • 7 марта в Екатеринбурге сорвался конкурс на определение подрядчика, который должен заняться изучением причин и источников загрязнения города. На эти исследования власти Екатеринбурга готовы потратить почти два миллиона рублей. Победитель конкурса должен обследовать дороги, тротуары, газоны и парки, взять пробы почвы, снега и проанализировать атмосферную пыль. Результаты работы должны будут огласить к концу 2017 года.
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Маша Шмурыгина, 09.03.2017, 19:44
Тэги: Рейтинг, Статистика
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Анатолий09 марта 2017, 21:06
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