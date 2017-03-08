Уральца избили за то, что тот поскользнулся и упал на чужую машину

Мужчина ответил обидчикам тоже кулаками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Сегодня, 9 марта, днем в районе Зеленой Рощи, у Уральского института кардиологии прохожие стали свидетелями драки между мужчинами. Несколько фото происшествия были размещены в сообществе Инцидент/Екатеринбург.

«Я просто поскользнулся!»

По предварительным данным, причиной драки стало недоразумение: мужчина поскользнулся и упал на машину, стоящую рядом. Хозяин машины не стерпел такого обращения с его имуществом и высказался в грубой форме. Словесная перепалка переросла в драку, - сообщает портал Znak.com cо ссылкой на УМВД РФ по уральской столице.

Приезжала полиция и скорая

На место выехали сотрудники ППС, которые обнаружили дерущихся мужчин». Также на фото от очевидцев видна машина скорой помощи, так как оба участника доставлены в больницу.



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