Рейс из Таджикистана в Екатеринбург задерживается на 15 часов

Самолет должен был вылететь 8 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на 15 часов задерживает рейс Худжанд - Екатеринбург, сообщает ЕТВ 9 марта.

Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 11 часов вечера 8 марта, но пассажиры ждут вылета до сих пор: рейс перенесли на 14.40 часов 9 марта. Длительная задержка обусловлена техническими причинам.

149 человек вынуждены более 15 часов ждать вылета - половина из них покинули аэропорт после того, как узнали, сколько им предостоит ждать. Часть пассажиров отправилась домой, еще часть - в гостиницы.