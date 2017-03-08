Рейс из Таджикистана в Екатеринбург задерживается на 15 часов

Самолет должен был вылететь 8 марта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Авиакомпания «Уральские авиалинии» на 15 часов задерживает рейс Худжанд - Екатеринбург, сообщает ЕТВ 9 марта.
Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 11 часов вечера 8 марта, но пассажиры ждут вылета до сих пор: рейс перенесли на 14.40 часов 9 марта. Длительная задержка обусловлена техническими причинам.
149 человек вынуждены более 15 часов ждать вылета - половина из них покинули аэропорт после того, как узнали, сколько им предостоит ждать. Часть пассажиров отправилась домой, еще часть - в гостиницы.
- 6 марта на три часа задержали рейс Екатеринбург - Салехард авиакомпании «Ямал». Самолет не мог вылететь из Кольцово из-за тумана в городе прибытия.
- Вечером 5 марта в Кольцово скоропостижно скончался пассажир рейса «Уральских авиалиний», прибывшего в Екатеринбург из Праги. 56-летнему мужчине резко стало плохо, прибывшие врачи скорой помощи не успели ему помочь.