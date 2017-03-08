В Екатеринбурге 39 школ полностью закрыли набор будущих первоклассников

Приемная кампания по записи в первые классы сейчас продолжается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Родители будущих первоклассников подали 15 104 заявления в школы Екатеринбурга. Большая часть заявлений – около 8 тысяч – поступила через сайт Госуслуг, об этом НАШЕЙ сегодня, 9 марта, рассказала глава управления образования города Екатерина Сибирцева.

При этом первые классы в 39 школах Екатеринбурга сейчас полностью укомплектованы, и записаться в них уже невозможно. Свободные места пока есть в 158 школах.

Екатерина Сибирцева отметила, что большое количество детей в этом году зачислили в первый класс по временной прописке. Точную цифру, по ее словам, пока называть рано.

- Все проблемы, которые возникли в этом году, были и ранее. Федеральный закон не разграничивает приоритеты по временной и постоянной прописке. Все наши предложения по изменению порядка приема были неоднократно отправлены в министерства образования и в федеральные органы, в том числе Федеральное министерство образования и науки. Но пока изменений в этой сфере не произошло, - заметила Екатерина Сибирцева.