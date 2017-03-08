«Если ты не двигаешься — твои цепи не звенят»: в Екатеринбурге 8 марта феминистки провели митинг около памятника Ленину

В акции приняли участие около 4 десятков девушек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Екатеринбурге в днем среду, 8 марта, около памятника Ленину прошел митинг в поддержку феминизма. Организатором встречи стала екатеринбурженка Анастасия Девятьярова, школьный учитель и администратор группы «Фем-сообщество Екб».

Девушки вышли с плакатами и скандировали лозунги. Кроме общих проблем феминизма девушки выступили против дискриминационной политики «Аэрофлота», против насилия в семье.

«Молодость + красота ≠ профессионализм и опыт», «Подари любимой мастерскую, а кухню оставь себе», «Все люди сестры», «Нет плохих девочек, есть насильники женщин», «Если ты не двигаешься — твои цепи не звенят», — написали девушки на своих плакатах.

Сама акция прошла без конфликтов с полицией и прохожими, только приходил высказаться активист и бывший сотрудник ГУФСИН «клоун Вовочка», с чьими доводами девушки не согласились.

— Жаль, что многие подвержены влиянию стереотипа феминистка=неухоженная/некрасивая, что несправедливо, мы — чистюли. Обидно, что смотрят на внешность, а не на содержание наших плакатов. Впрочем, я не теряю надежды на лучшее. Пикет — это важно, Он демонстрирует нашу активную позицию. То, что мы готовы бороться. Для меня это первый подобный опыт, и я благодарна соратницам за теплую атмосферу и восхитительное чувство единства. Приятно, что нас было много. Спасибо. Вместе мы сможем все, — рассказала участница митинга Наталия Остаенкова. — О нас многие СМИ написали и очернили, не в первый раз, так бывает. Не пугайтесь, гнем свою линию дальше. Объясняем знакомым, как все было в реальности, — написали организаторы в своем фем-сообществе Екатеринбурга.