«Если ты не двигаешься — твои цепи не звенят»: в Екатеринбурге 8 марта феминистки провели митинг около памятника Ленину

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
— Жаль, что многие подвержены влиянию стереотипа феминистка=неухоженная/некрасивая, что несправедливо, мы — чистюли. Обидно, что смотрят на внешность, а не на содержание наших плакатов. Впрочем, я не теряю надежды на лучшее. Пикет — это важно, Он демонстрирует нашу активную позицию. То, что мы готовы бороться. Для меня это первый подобный опыт, и я благодарна соратницам за теплую атмосферу и восхитительное чувство единства. Приятно, что нас было много. Спасибо. Вместе мы сможем все, — рассказала участница митинга Наталия Остаенкова.
— О нас многие СМИ написали и очернили, не в первый раз, так бывает. Не пугайтесь, гнем свою линию дальше. Объясняем знакомым, как все было в реальности, — написали организаторы в своем фем-сообществе Екатеринбурга.
- Всего в акции, которая прошла на площади 1905 года возле памятника Ленину, приняло участие около 40 девушек.