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В Екатеринбурге на рынке работает «Лавка добра», где нуждающимся бесплатно раздают вещи

В Екатеринбурге на рынке работает «Лавка добра», где нуждающимся бесплатно раздают вещи
16+
Фото: кадр из видеосюжета ОТР
Организаторы бесплатно раздают вещи первой необходимости малообеспеченным горожанам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Екатеринбурге на Верх-Исетском рынке открылась «лавка добра», где владельцы пункта раздают вещи самым нуждающимся, рассказал 8 марта в сюжете телеканал «ОТР».
 
«Лавка добра» работает каждые выходные. Люди приходят сюда за самым необходимым: сапоги на весну, детские вещи и памперсы, теплая одежда. Как сообщил телеканал, в благотворительном павильоне все вещи раздают бесплатно.

— Мы — группа волонтеров, кто не хочет закрывать глаза на проблемы и страдания ближних. Мы готовы помочь каждому! Оказываем безвозмездную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — рассказывают организаторы проекта.

Организатор благотворительной лавки, Алексей Кодинцев-Меньшиков, работает электромонтером на городской котельной. Ему помогает его жена Екатерина. 2 года назад они начали собирать вещи для беженцев с Украины, но потом поняли, что в помощи нуждаются и жители в Екатеринбурге. 
 
 
Завоз вещей сюда проводится каждую неделю. В точке лежит много женских и детских вещей, но не хватает памперсов, детского питания и любой мужской одежды. 

— Сегодня мужчин человек 20 уже было, и все просят джинсы, обувь, ветровки по сезону, часто просят, но у нас нет, есть только рубашки, пиджаки и брюки, — рассказал Алексей Кодинцев-Меньшиков.

Организатор проекта
Фото: организатор проекта
 
В очередь к ним, бывает, стоят по 100 – 150 человек. Самые частые посетители — это пенсионеры и многодетные мамы. 
 
 
Как рассказали местные жители, они сами часто приносят сюда вещи, которые не носят, из которых выросли дети, сами при этом могут взять что-то, что пригодится дома.
  • Лавка работает только по выходным, в планах у организаторов стоит собрание команды волонтеров, чтобы открывать ее ежедневно.
  • Как рассказали организаторы, благотворительная лавка уже нуждается в новом большом помещении, все приносимые вещи в рыночном павильоне уже не помещаются. 
  • Подобный проект есть в Тюмени.
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Марина Подкорытова, 09.03.2017, 09:07
Тэги: Мужчины, Женщины, Жизнь в городе
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