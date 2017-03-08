В Екатеринбурге на рынке работает «Лавка добра», где нуждающимся бесплатно раздают вещи

Организаторы бесплатно раздают вещи первой необходимости малообеспеченным горожанам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Екатеринбурге на Верх-Исетском рынке открылась «лавка добра», где владельцы пункта раздают вещи самым нуждающимся, рассказал 8 марта в сюжете телеканал «ОТР».

«Лавка добра» работает каждые выходные. Люди приходят сюда за самым необходимым: сапоги на весну, детские вещи и памперсы, теплая одежда. Как сообщил телеканал, в благотворительном павильоне все вещи раздают бесплатно.

— Мы — группа волонтеров, кто не хочет закрывать глаза на проблемы и страдания ближних. Мы готовы помочь каждому! Оказываем безвозмездную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — рассказывают организаторы проекта.

Организатор благотворительной лавки, Алексей Кодинцев-Меньшиков, работает электромонтером на городской котельной. Ему помогает его жена Екатерина. 2 года назад они начали собирать вещи для беженцев с Украины, но потом поняли, что в помощи нуждаются и жители в Екатеринбурге.

Завоз вещей сюда проводится каждую неделю. В точке лежит много женских и детских вещей, но не хватает памперсов, детского питания и любой мужской одежды.

— Сегодня мужчин человек 20 уже было, и все просят джинсы, обувь, ветровки по сезону, часто просят, но у нас нет, есть только рубашки, пиджаки и брюки, — рассказал Алексей Кодинцев-Меньшиков.

Фото: организатор проекта

В очередь к ним, бывает, стоят по 100 – 150 человек. Самые частые посетители — это пенсионеры и многодетные мамы.

Как рассказали местные жители, они сами часто приносят сюда вещи, которые не носят, из которых выросли дети, сами при этом могут взять что-то, что пригодится дома.