В Екатеринбурге цены на интернет поднимутся в два раза из-за противостояния УК и провайдеров

Свердловские провайдеры будут вынуждены повысить цены на услуги из-за требований УК и ТСЖ платить за размещение оборудования в домах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В Екатеринбурге стоимость интернета может подорожать в два раза из-за политики управляющих компаний и ТСЖ, которые, согласно новой судебной практике, могут устанавливать любую цену на работу провайдеров в домах, сообщает 66.ru сегодня, 9 марта.

Верховный суд РФ разрешил УК и ТСЖ брать деньги с провайдеров

Летом 2016 года Верховный суд РФ постановил, что управляющие компании могут не допускать провайдера в дом без договора. Благодаря этому УК и ТСЖ получили право выдвигать провайдеру ультиматум – заключить договор на условиях УК или потерять возможность разместить свое оборудование в доме.

При этом УК и ТСЖ могут устанавливать любую цену на размещение оборудования, так как нормативных актов, регулирующих эти тарифы, нет. Такая ситуация может привести к тому, что провайдеры, вынужденные заключать с УК договоры на невыгодных для себя условиях, будут повышать цены на интернет

Провайдеры будут вынуждены повысить цены на свои услуги

Несмотря на то, что сейчас есть решение антимонопольной службы о том, что ТСЖ и УК не имеют права брать деньги с провайдеров за установку оборудования, суд может встать на сторону УК из-за решения Верховного суда РФ. Если уральские операторы проиграют суд с УК, то управляющие компании смогут брать с провайдеров любые деньги, что приведет к резкому скачку цен на интернет.

Свердловские провайдеры направили открытое письмо в Арбитражный суд Уральского округа и в свердловский Департамент государственного жилищного и строительного надзора, в котором сообщают, что такая ситуация приведет к тому, что услуга связи станет недоступной для основной части россиян.

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