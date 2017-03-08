В Екатеринбурге задержали лже-сотрудника ФСБ, который предлагал людям решить проблемы за деньги

Дома у мужчины нашли фальшивые удостоверения и форму ФСБ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Силовики задержали гражданина Республики Беларусь, который представлялся сотрудником ФСБ и предлагал свердловчанам решить их проблемы за плату, сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСБ 9 марта.
Местный житель обратился в ФСБ с заявлением и рассказал, что некий Михаил Белобоков представился ему сотрудником ФСБ и предложил за определенную плату решить личную проблему - выбить деньги из должника.
Лже-сотрудника ФСБ задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина во время задержания отрицал свою вину, однако позже добровольно отдал силовикам свое фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ. В квартире, где проживал задержанный, нашли военную форму и форму федеральной службы безопасности, а также поддельные документы сотрудника администрации Екатеринбурга. Кроме этого, у мужчины обнаружили разные грамоты «за достижения».
- Правоохранительные органы продолжают расследовать деятельность лже-сотрудника ФСБ. Пока Белобоков отпущен, так как в его действиях не выявили состава преступления.
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