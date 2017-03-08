В Карпинске парень выпал из окна квартиры на 5-м этаже

Следователи считают, что он мог так поступить под действием наркотиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Накануне, 8 марта, в Свердловской области произошла трагедия – в городе Карпинске из окна 5-го этажа выпал 23-летний парень, позднее он скончался в больнице. Об этом пишет портал «Вечерний Карпинск», информацию подтвердили в областном Следственном Комитете.

Они были новоселами

Как стало известно изданию, парень по имени Никита жил с матерью, переехали в этот дом они недавно, соседи их знают плохо. В квартире шел ремонт. ЧП произошло в праздничный день – 8 Марта. Парень упал или выбросился из окна 5-го этажа.

Доставлен в реанимацию, но спасти не удалось

Приехавшие на место происшествия медики увезли пострадавшего в больницу, но от полученных травм он скончался.

– Следственным отделом по г. Краснотурьинску проводится доследственная проверка этого трагического случая, – ссылается издание на областной Следственный комитет. – Следователи провели осмотр места происшествия, опрос родственников и знакомых погибшего, проверили системный блок его компьютера. Исходя из полученных данных, наиболее вероятная версия – суицид. Данных о совершенном преступления в отношении карпинца нет. Также нет информации о его причастности каким-либо группам, толкающим к совершению суицида.

По неофициальной информации, парень мог вышагнуть из окна по действием наркотического дурмана.

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