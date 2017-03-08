Дело свердловчанки, отравившей крысиным ядом своих детей, передано в суд

Женщину обвиняют в убийстве двух своих детей и в покушении на убийство третьего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Уголовное дело жительницы поселка Малышева Елены Кордюковой, обвиняемой в отравлении своих детей, передано в суд, сообщает Znak.com 9 марта.

Свердловчанку обвиняют в отравлении крысиным ядом своих детей

Расследование уголовного дела Елены вело следственное управление областного Следственного комитета. Кордюкову обвиняют в убийстве двоих своих детей и в покушении на убийство третьего - восьмилетнего мальчика спасли врачи, которые и обнаружили в его анализах присутствие варфарина, компонента крысиного яда.

Врачи обратились в прокуратуру в декабре 2015 года. Тогда мать мальчика отказалась от госпитализации ребенка и настаивала на домашнем лечении, однако состояние здоровья ребенка вызывало у врачей опасения. В итоге мальчика у матери изъяли и пролечили в больнице, после чего он пошел на поправку.

Позже выяснилось, что Елена регулярно давала сыну препарат с компонентами крысиного яда без рецепта врача, причем дозировка была в 30 раз больше стандартной дозы для ребенка. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в прикроватной тумбочке мальчика препарат с компонентами крысиного яда, который также не назначался медиками.

Женщина погубила минимум двух своих детей

Затем было установлено, что при похожих обстоятельствах у Елены умерли еше два ребенка. Следователи вскрыли могилы детей и провели экспертизу, которая показала, что одному из детей Елена также давала похожие препараты, от чего ребенок скончался в возрасте менее года - в апреле 2006 года. Еще один ребенок умер в апреле 2015 года в возрасте трех лет.

Обстоятельства гибели третьего ребенка установить не удалось, так как тело разложилось слишком сильно. Всем погибшим детям был поставлен один и тот же диагноз - атипичный гемолитико-уремический синдром.