Сообщи, где торгуют смертью: свердловская полиция начала масштабную акцию против наркобизнеса

Свердловчан призывают присоединиться к всероссийской акции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Областное управление МВД призывает свердловчан присоединиться к всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на борьбу с наркобизнесом, сообщил 9 марта глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Первый этап масштабной операции пройдет с 13 по 24 марта, второй - с 13 по 24 ноября. Акция направлена на борьбу с наркобизнесом и профилактику употребления наркотиков. Свердловчан призывают сообщать о продаже запрещенных веществ и о торговцах ими в полицию по круглосуточному телефону доверия (343) 358-71-61 или по телефону 02.

В 2016 году полицейские ликвидировали 56 преступных групп и выявили более 700 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, которые занимались продажей наркотиков. Сыщики изъяли 122 килограмма наркотиков.

- Улучшить работу в этом направлении возможно только при тесном взаимодействии с жителями Свердловской области. Наркоману каждый день требуется доза, значит, ради нее он обязательно пойдет вновь и вновь воровать или грабить. Давайте, вместе предотвратим чьи-то беду, горе, страдания и отправим торговцев смертью туда, где им положено быть – на тюремные нары, - сообщил Горелых.