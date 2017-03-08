В Свердловской области прожиточный минимум увеличат на пять рублей

Для детей - на три рубля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
В Свердловской области прожиточный минимум повысится на пять рублей, сообщает Znak.com 9 марта.
Согласно постановлению областного правительства, прожиточный минимум свердловчан вырастет на пять рублей на второй квартал 2017 года по сравнению с первым кварталом. Таким образом, размер прожиточного минимума составит 9 978 рублей в месяц на человека.
Прожиточный минимум для детей вырастет на три рубля (10 210 рублей), для пенсионеров - на 35 рублей и составит 8 255 рублей. Минимальная сумма, необходимая для содержания трудоспособного гражданина, останется прежней - 10 653 рубля.
- Объем прожиточного минимума рассчитывается на основе стоимости потребительской корзины в регионе и данных областной Федеральной службы госстатистики об уровне потребительских цен.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!