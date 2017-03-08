За год животные искусали более 11 тысяч свердловчан

Около четырех тысяч раз на жителей области напали бродячие собаки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

За 2016 год в Свердловской области животные укусили людей 11 509 раз, сообщает «Областная газета» 9 марта.

По словам замглавы областного департамента ветеринарии Натальи Гурьевой, такое количество укусов примерно равно обычной ежегодной статистике. 204 раза на свердловчан нападали дикие животные, около четырех тысяч раз - уличные собаки. Более половины случаев укусов приходятся на домашних животных

Наталья Гурьева также сообщила, что в Свердловской области не снижается количество случаев бешенства у животных. В 2016 году в регионе зарегистрировали 74 таких случая, за первые два месяца 2017 года - восемь случаев, причем дважды заразились домашние собаки.

В департаменте ветеринарии напомнили, что домашних собак, особенно охотничьих, необходимо прививать от бешенства регулярно, так как в свердловских лесах много природных очагов этой инфекции.

Более тысячи екатеринбуржцев за 2016 год пострадали от зубов бродячих собак. Всего на борьбу с бездомными животными в 2017 году направлено 32 миллиона рублей.

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