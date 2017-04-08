Будущие актеры сняли в Екатеринбурге короткометражку о переживаниях гниющего яблока

На создание фильма ушло всего 9 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Студенты Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ) сняли короткометражный фильм про страхи яблока, который боится остаться несъеденным, пишет ekatb в субботу, 8 апреля.

Киноспектакль длится 10 минут. Студенты обнажили плечи, надели на головы зеленые тарелки, покрылись «потом» и начали рассуждать о том, как важно для яблока быть съеденным человеком.

На подготовку этого фильма у студентов ушло всего 9 часов.