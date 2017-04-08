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Мужчина встретился в Екатеринбурге с парой гадюк

Мужчина встретился в Екатеринбурге с парой гадюк
16+
Фото: Википедия
Змеи выползли погреться на солнце.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

В субботу, 8 апреля, екатеринбержец ездил в район Калиновки за вербой и встретил там две гадюки. Змеи выползли погреться на подсохшую траву.

Мужчина не стал их трогать и продолжил идти по своим делам, пишет е1.

По данным заведующей террариумом Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой, в 2016 году гадюки открыли сезон в мае. В этом году они могли проснуться раньше из-за очень теплых дней.

  • Если вы встречаете гадюку, ни в коем случае не останавливайтесь. Идите дальше. В этом случае змеи, скорее всего, сами не захотят с вами контактировать.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.04.2017, 16:30
Тэги: Животные
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