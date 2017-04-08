Мужчина встретился в Екатеринбурге с парой гадюк

Змеи выползли погреться на солнце.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017
В субботу, 8 апреля, екатеринбержец ездил в район Калиновки за вербой и встретил там две гадюки. Змеи выползли погреться на подсохшую траву.
Мужчина не стал их трогать и продолжил идти по своим делам, пишет е1.
По данным заведующей террариумом Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой, в 2016 году гадюки открыли сезон в мае. В этом году они могли проснуться раньше из-за очень теплых дней.
- Если вы встречаете гадюку, ни в коем случае не останавливайтесь. Идите дальше. В этом случае змеи, скорее всего, сами не захотят с вами контактировать.