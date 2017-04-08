Собака, танцующая тверк, прошла кастинг на шоу «Танцы» в Екатеринбурге

Хозяйка Наталья готовила пса к конкурсу около месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017
В субботу, 8 апреля, во время кастинга в Екатеринбурге в проект «Танцы» приняли пса Эри, который танцует тверк. Этой новостью поделилась в социальных сетях пиар-специалист телеканала ТНТ Диана Гусева.
- У нас сенсация! Эри в «Танцах». Да, да, да. Впервые на проект берут собаку. Спасибо Наталье, лучшей хозяйке, Эри и нашим коллегам. Вот так СМИ меняют шоу и нашу жизнь, - рассказала Диана.
- По данным издания life, Эри с хозяйкой долго тренировались и готовились к участию в шоу. Подготовка к кастингу заняла около месяца. Хозяйка хочет, чтобы в будущем ее пес выступал на корпоративах.
- За прохождение кастинга Наталья наградила Эри огромной телячьей ногой.