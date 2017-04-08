Наверх
Следователи проверяют в Екатеринбурге управляющую компанию, в доме которой на детскую кровать упал потолок
12:00, сегодня
Собака, танцующая тверк, прошла кастинг на шоу «Танцы» в Екатеринбурге
11:30, сегодня
Любителя прокатиться пьяным из Ревды в наказание отправили бесплатно работать
11:00, сегодня
Инспекторы выяснили, почему пассажирский автобус из Екатеринбурга перевернулся на «трассе смерти»
10:40, сегодня
Любишь рисовать – получи кровать!
В Нижнем Тагиле вместо Russia Arms Expo устроят парад военной техники ко Дню танкиста
10:20, сегодня
В Березовском посреди ночи эвакуировали жильцов многоэтажки из-за горящего балкона
10:00, сегодня
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения коллекторов на 11-летнего инвалида
09:30, сегодня
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
Двух пассажиров зажало между сиденьями: на «трассе смерти» улетел в кювет и перевернулся автобус из Екатеринбурга
09:10, сегодня
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы: в Екатеринбурге тотальный диктант написали пассажиры ж/д вокзала
21:07, 08.04.2017
Авария на трамвайных путях парализовала движение транспорта в центре Екатеринбурга
19:22, 08.04.2017
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
Скончался легендарный космонавт Георгий Гречко
19:02, 08.04.2017
Ученые выяснили, от каких болезней защищают детей домашние животные
18:13, 08.04.2017
Икона симфо-метала и экс-вокалистка Nightwish Тарья Турунен выступит в Телеклубе 16 апреля
17:42, 08.04.2017
Группа «Браво» представит концертную программу «Бравоспектива» в Доме печати 14 апреля
16:55, 08.04.2017
Верующие против храма: в Екатеринбурге более 500 человек «обняли» Городской пруд
16:29, 08.04.2017
Скорбь на 200 человек: как в Екатеринбурге поминали жертв теракта в петербургском метро
15:03, 08.04.20171
В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего инвалида за долг матери, которого не существует
14:31, 08.04.20171
В Нижнем Тагиле пенсионеры через суд требуют признать их гражданами СССР
13:45, 08.04.20172
В Екатеринбурге состоится кастинг на шоу «ТАНЦЫ»
13:09, 08.04.2017
В Свердловской области хозяева сбросили свою собаку с четвертого этажа
11:34, 08.04.20175
Пьяный свердловчанин угнал лесовоз и врезался в жилой дом, повредив газопровод
11:00, 08.04.2017
В Реже влюбленные подростки спрыгнули с крыши недостроенного здания
10:20, 08.04.2017
Ветеран боевых действий, который вышел на пикет в центре Екатеринбурга: «Слезы, потому что мне стыдно, а властям нет»
21:45, 07.04.20175
Инспекторы ГИБДД берут на особый контроль таксистов Екатеринбурга
21:05, 07.04.2017
В центре Екатеринбурга полицейские эвакуировали пассажиров трамвая
20:50, 07.04.20172
Полиция Екатеринбурга задержала нескольких болельщиков на матче «Урал» – «Рубин»
20:00, 07.04.2017
Поисковик Google начинает проверять информацию на достоверность
19:40, 07.04.20172
Болельщик заработал полмиллиона рублей на победе ФК «Урал» в Екатеринбурге
19:05, 07.04.2017
Уголовные дела есть, банд нет: полиция не поверила в существование молодежных группировок из ТРЦ «Гринвич»
18:50, 07.04.2017
В Екатеринбурге до середины лета закрывают улицу Татищева
18:30, 07.04.2017
«Без музыки я бы умер от скуки!» Интервью с екатеринбуржцем, который поет в такси и мечтает перевернуть всю страну
18:00, 07.04.2017
«В бой идут старики, или Баллада о двух героях»: рецензия от НАШЕЙ на фильм «Время первых»
17:55, 07.04.2017
Искуство кросивого подчерка сзесь неважно: тест - Готов ли ты к «Тотальному диктанту»?
17:43, 07.04.20173
Суд отправил в колонию-поселение водителя, который устроил смертельное ДТП на Серовском тракте
17:00, 07.04.2017
В Екатеринбурге ученые создали мазь, которая убирает следы от ожогов
16:50, 07.04.2017
В Екатеринбурге в Академическом микрорайоне горит строящаяся школа
16:40, 07.04.2017
В центре Екатеринбурга на площади Труда отменили митинг памяти погибших в теракте в Петербурге
16:33, 07.04.20171
Перенос главной военной выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье: Общественная палата вступилась за RAE
16:17, 07.04.20171
В центральной больнице Алапаевска прошли обыски
15:36, 07.04.20172
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
14:50, 07.04.2017
В Екатеринбурге полиция оцепила ЦПКиО и выгнала оттуда всех посетителей
13:56, 07.04.2017
Гроза Пионерки Игорь Новоселов отказался, чтобы еще одно дело против него рассматривали в особом порядке
13:18, 07.04.2017
Под Екатеринбургом пытались похитить мать с дочкой
12:42, 07.04.20171
Экс-милиционер, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме, обжаловал приговор
12:12, 07.04.2017
Жители Эльмаша лишились закусочной на остановке «Краснофлотцев»: ее построили без ведома администрации города
11:30, 07.04.2017
На Уралмаше хозяева трехэтажного частного дома незаконно подключились к газопроводу и воровали газ
11:17, 07.04.2017
Штраф 2 тысячи рублей: в Нижней Салде наказали ритуальщиков
10:58, 07.04.2017
Екатеринбургская епархия внесла в «черный список» профессора УрФУ, который заступился за Соколовского
10:53, 07.04.20174
«Внукам своим легализуй, добрый дедушка»: мэр Екатеринбурга раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках
10:35, 07.04.20173
«Тотальный диктант» в педуниверситете Екатеринбурга зачитает рэпер
10:18, 07.04.2017
Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля 2017 года
10:12, 07.04.2017

Собака, танцующая тверк, прошла кастинг на шоу «Танцы» в Екатеринбурге

Собака, танцующая тверк, прошла кастинг на шоу «Танцы» в Екатеринбурге
16+
Фото: Диана Гусева
Хозяйка Наталья готовила пса к конкурсу около месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

В субботу, 8 апреля, во время кастинга в Екатеринбурге в проект «Танцы» приняли пса Эри, который танцует тверк. Этой новостью поделилась в социальных сетях пиар-специалист телеканала ТНТ Диана Гусева.

- У нас сенсация! Эри в «Танцах». Да, да, да. Впервые на проект берут собаку. Спасибо Наталье, лучшей хозяйке, Эри и нашим коллегам. Вот так СМИ меняют шоу и нашу жизнь, - рассказала Диана.

  • По данным издания life, Эри с хозяйкой долго тренировались и готовились к участию в шоу. Подготовка к кастингу заняла около месяца. Хозяйка хочет, чтобы в будущем ее пес выступал на корпоративах.
  • За прохождение кастинга Наталья наградила Эри огромной телячьей ногой.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.04.2017, 11:30
Тэги: Шоу-бизнес, Животные, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Женщины Ту 154 Крушение самолета под Ростовом Убийство в Рахмангулово Война ритуальных агентств Хоккей Интервью Бизнес Скорая помощь Лайфхак Тест Дом-2 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Недвижимость Самолет Секс Мода ЖКХ Сибирская язва Мировые новости Футбол ДТП Политика Психология Голодовка в колонии История успеха Дороги Розыск Хэллоуин-2015 Погода Расписание Деньги Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Развлечения Коллекторы Путин Ловец покемонов Транспортная реформа Самолет Минобороны упал в Якутии Пожар Личное Дети Гололед Катастрофа ВУЗ Пусть говорят Дело Пьянкова Экономика Новости Дорожные воины Новости дня Происшествия Рецензия Общественный транспорт Обрушение крыши на Калинина Кто заработал ЧМ-2018 Авто Еда СМИ Шоу-бизнес Интернет Спорт Выставки Фото Корь Эксклюзив Мистика Туризм Ельцин-центр Биатлон Красота Студенты Скандал с Новиковым Приостановка полетов в Египет История Екатеринбурга Рейтинг Музыка Образование Храм святой Екатерины Экономия В Екатеринбурге -40 градусов Суд Отношения Скандалы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Отдых Бэби-боксы Статистика Высокие технологии Конкурсы Мотоциклы Расстрел на Депутатской Ошибки врачей Расстрел Снос монастыря на Качканаре Позитив Медицина Криминал Горячее Школа Военный репортаж Здоровье Видео Транспорт Слухи Грипп в Екатеринбурге Жизнь в городе Горящие авто Мужчины Баскетбол Семья Взрыв ГИБДД Смерть Новый год В Египте разбился самолет с российскими туристами Афиша Знаменитости ИГИЛ МЧС Парковки Репортаж Приговор Лошагину Взятки Необычное Кризис и санкции Производство Мультимедиа ЗАГС Искусство Доска позора Строительство Растения Грипп Новости России Волейбол Религия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Животные Культура Опрос

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru