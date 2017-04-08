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В доме Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге открыли мемориальную доску

В доме Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге открыли мемориальную доску
16+
Фото: ekburg.ru
Там художник прожил с 1937 по 1945 годы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Сегодня, 9 апреля, чиновники Екатеринбурга вместе с представителями творческой общественности открыли в доме на улице Физкультурников, 30, мемориальную памятную доску, посвященную Эрнсту Неизвестному. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе городской администрации. В этом доме художник, скульптор и философ прожил с 1937 по 1945 годы.

В открытии мемориала участвовали мэр Евгений Ройзман, народный художник России Виталий Волович, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и двоюродная племянница художника Наталья Неизвестнова.

Барельеф Неизвестного отливали из бронзы в мастерской отца и сына Дубровиных, а эскиз делал пермский скульптор Алексей Залазаев. Главная идея композиции – портрет художника в его мастерской в окружении эскизов Магаданского проекта, посвященного жертвам политических репрессий.

  • До конца 2017 года в Екатеринбурге появится памятник Эрнсту Неизвестному «Маска скорби». Он появится на территории мемориального комплекса памяти жертв репрессий на 12 километре Московского тракта. Сейчас отливается уменьшенная копия этой скульптуры.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.04.2017, 19:00
Тэги: Знаменитости, Культура
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