В доме Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге открыли мемориальную доску

Там художник прожил с 1937 по 1945 годы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Сегодня, 9 апреля, чиновники Екатеринбурга вместе с представителями творческой общественности открыли в доме на улице Физкультурников, 30, мемориальную памятную доску, посвященную Эрнсту Неизвестному. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе городской администрации. В этом доме художник, скульптор и философ прожил с 1937 по 1945 годы.

В открытии мемориала участвовали мэр Евгений Ройзман, народный художник России Виталий Волович, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и двоюродная племянница художника Наталья Неизвестнова.

Барельеф Неизвестного отливали из бронзы в мастерской отца и сына Дубровиных, а эскиз делал пермский скульптор Алексей Залазаев. Главная идея композиции – портрет художника в его мастерской в окружении эскизов Магаданского проекта, посвященного жертвам политических репрессий.