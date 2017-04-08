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В Екатеринбурге провели Открытый кубок УрФО по бодибилдингу

В Екатеринбурге провели Открытый кубок УрФО по бодибилдингу
16+
Фото: Наталья Ксенофонтова
В соревнованиях приняли участие 300 сильнейших спортсменов со всей страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Открытый кубок УрФО по бодибилдингу прошел 9 апреля в 4 павильоне МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Эти соревнования являются одними из крупнейших и престижнейших в России. Чтобы зрители в полной мере могли оценить физическую форму участников, перед выходом на сцену спортсмены тщательно готовились.

В общей сложности в Кубке приняли участие 300 спортсменов. Они выступали в 29 категориях в зависимости от возраста, веса и роста. Основными направлениями соревнований стали: классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, боди-фитнес, фитнес-бикини и фит-модель.

Модельер-дизайнер из Екатеринбурга Юлия Минулина спортом увлеклась 5 лет назад. Сначала  спортсменка выступала в категории фитнес-бикини, а затем перешла в боди-фитнес.

На Открытом кубке УрФО уралочка стала абсолютной чемпионкой по боди-фитнесу Урала. Через две недели Юлия выступит на Чемпионате России по бодибилдингу в Краснодаре.

– Бодибилдинг – это мой драйв. Не люблю клубы, мне нравится проводить вечер в зале. Я люблю качаться, брать большие веса и побеждать их, – рассказала Юлия.

Юлия Минулина. Абсолютная чемпионка по боди-фитнесу имеет собственное ателье по пошиву соревновательных купальников. На Открытом кубке УрФО по бодибилдингу 50 спортсменок выступали в изделиях Юлии. 

Представитель Свердловской области Антон Иванов занимается бодибилдингом 6 лет. Его соревновательный дебют состоялся всего неделю назад на Областных соревнованиях, где уральский спортсмен занял третье место. На Открытом кубке УрФО Антон тоже взял бронзу.

– Бодибилдинг дисциплинирует, настраивает на позитивные эмоции, помогает отрешиться от плохого и направить силы на то, чтобы реализовать себя как личность.
Войти в тройку на таких крупных соревнованиях – подстегивает на дальнейшее совершенствование и победы, – поделился Антон.

Антон Иванов (справа) в отличие от конкурентов для сольного выступления выбрал не брутальную музыку, а лиричную песню Марайи Кери «My all». Антон поснил, что его привлекают бобидилдеры старой школы 70-80-начала 90-х годов. Они делали упор на эстетику: пропорции, красивые движения, а не гипермассу. Медленная композиция отлично подходит для такой демонстрации.

Изюминкой нынешних соревнований стала новая категория «Фит-модель», где девушки выступали в двух раундах: в сплошном купальнике, а затем в вечерних платьях.

Анна Есаулкова является опытной участницей боди-соревнований. Девушка регулярно занимается в тренажерном зале сама, а также является персональным тренером для желающих привести себя в форму. 

– Мне нравится работать над собой, следить, как я выгляжу. Если раньше при росте 171 сантиметр я весила 45 килограммов, то сейчас 55. Так мне намного комфортнее, я чувствую себя более статно и уверенно, – рассказала Анна.

Анна Есаулкова. По личному признанию, спортсменке нравятся изящные, в меру сексуальные платья. Для участия в соревнованиях девушка выбрала наряд с открытой спиной, при этом для Анны было важно, чтобы платье выглядело не вызывающе, а деликатно.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 09.04.2017, 22:20
Тэги: Красота, Спорт, Новости
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