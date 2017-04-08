В Нижнем Тагиле вместо Russia Arms Expo устроят парад военной техники ко Дню танкиста

Его будут проводить на полигоне «Старатель».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

В Нижнем Тагиле начнут ежегодно устраивать парад военной техники в День танкиста. Такой договоренности достигли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, пишет сегодня, 9 апреля, «Лента».

Парад будут проводить на полигоне «Старатель». Кроме того, на этой территории будут проходить военно-прикладные игры.

- В этом году мы отмечаем дату Сталинградской битвы. Первый состав танков Т-34, которые вступили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие. Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила, - отметил Денис Мантуров.