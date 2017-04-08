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В Нижнем Тагиле вместо Russia Arms Expo устроят парад военной техники ко Дню танкиста

В Нижнем Тагиле вместо Russia Arms Expo устроят парад военной техники ко Дню танкиста
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Его будут проводить на полигоне «Старатель».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

В Нижнем Тагиле начнут ежегодно устраивать парад военной техники в День танкиста. Такой договоренности достигли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, пишет сегодня, 9 апреля, «Лента».

Парад будут проводить на полигоне «Старатель». Кроме того, на этой территории будут проходить военно-прикладные игры.

- В этом году мы отмечаем дату Сталинградской битвы. Первый состав танков Т-34, которые вступили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие. Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила, - отметил Денис Мантуров.

  • Международную выставку техники и вооружения для сухопутных войск Russia Arms Expo проводили в Нижнем Тагиле с 2000 года. В 2017 году Минпромторг согласовал ее перенос в подмосковный парк «Патриот», который курирует министерство обороны России. 
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Юнна Зузенкова, 09.04.2017, 10:20
Тэги: Путин
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