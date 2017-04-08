Пушистые веточки, душевные слова и службы: Вербное воскресенье в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017
Сегодня, 9 апреля, отмечают Вербное воскресенье. Пожалуй, нигде в Екатеринбурге сегодня не встретить столько веточек вербы, как на страничках в социальных сетях. Горожане поздравляют друг друга с праздником и хвастаются, что тоже сумели достать в этот день вербу.
Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова по традиции поздравила на своей странице всех с православным праздником. Судя по снимку девушки, сейчас она вместе с шоу находится на гастролях.
Екатеринбурженка Елена Ланцова провела этот день как положено православным верующим – в церкви.
Наталья, по всей видимости, отправившись сегодня в лес за вербой, нашла там настоящие подснежники.
Традиционный символ праздника, вербу, сегодня фотографируют в самых разных сочетаниях. Ее дают в руки детям, кладут на руль автомобиля, ставят в вазы и даже надевают на голову.
- Вербное воскресенье – это последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день отмечают праздник, когда Иисус въехал в ворота Иерусалима на своем осле в сопровождении своих последователей. Вербным этот день называется потому, что дорогу Иисусу устилали ветвями вербы, поэтому это дерево обрело некий религиозный символ. Именно с ветвями вербы связаны все обряды в день Вербного воскресенья.
- Праздничные богослужения проходят в 62 храмах.
- В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и Среднеуральский Евгений совершили сегодня «детскую» Божественную литургию. В богослужении участвовали юные чтецы, священникам помогали юные пономари, пел водный хор из 150 человек из лучших хоров воскресных школ епархии.
- Порядок в Вербное воскресенье в Екатеринбурге охраняют порядка 300 полицейских и их помощники из добровольных дружин.