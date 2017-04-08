Пушистые веточки, душевные слова и службы: Вербное воскресенье в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма

Ни для кого не секрет, что теперь в социальных сетях принято поздравлять, в том числе, и с православными праздниками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Сегодня, 9 апреля, отмечают Вербное воскресенье. Пожалуй, нигде в Екатеринбурге сегодня не встретить столько веточек вербы, как на страничках в социальных сетях. Горожане поздравляют друг друга с праздником и хвастаются, что тоже сумели достать в этот день вербу.

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова по традиции поздравила на своей странице всех с православным праздником. Судя по снимку девушки, сейчас она вместе с шоу находится на гастролях.

Екатеринбурженка Елена Ланцова провела этот день как положено православным верующим – в церкви.

Наталья, по всей видимости, отправившись сегодня в лес за вербой, нашла там настоящие подснежники.

Традиционный символ праздника, вербу, сегодня фотографируют в самых разных сочетаниях. Ее дают в руки детям, кладут на руль автомобиля, ставят в вазы и даже надевают на голову.