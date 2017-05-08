Ищите себя на фото! Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в лицах горожан

В шествии приняли участие около 70 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Сразу после завершения парада, приуроченного к 72-й годовщине со Дня Победы, по проспекту Ленина в Екатеринбурге прошли участники «Бессмертного полка».

Когда «голова колонны» сравнялась с памятником Ленину участники исполнили песню «Десятый наш десантный батальон», а затем выпустили в небо сотню белых голубей. Птицы не спешили покидать площадь и какое-то время красиво кружили в небе над нею.

Шествие продолжалось почти час. За это время по главной площади Екатеринбурга прошли не менее 70 тысяч человек.