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Ищите себя на фото! Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в лицах горожан

Ищите себя на фото! Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в лицах горожан
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
В шествии приняли участие около 70 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Сразу после завершения парада, приуроченного к 72-й годовщине со Дня Победы, по проспекту Ленина в Екатеринбурге прошли участники «Бессмертного полка».

Когда «голова колонны» сравнялась с памятником Ленину участники исполнили песню «Десятый наш десантный батальон», а затем выпустили в небо сотню белых голубей. Птицы не спешили покидать площадь и какое-то время красиво кружили в небе над нею.

Шествие продолжалось почти час. За это время по главной площади Екатеринбурга прошли не менее 70 тысяч человек.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.05.2017, 15:40
Тэги: Эксклюзив, 9 мая
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