Игроки и тренеры ФК «Урал» возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам Урала в Екатеринбурге

Родственники многих членов команды были связаны с Великой Отечественной войной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
Игроки и тренеры футбольного клуба «Урал» 9 мая 2017 года возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам Урала в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба команды.
Память павших солдат спортсмены почтили на аллее Ледового Дворца Спорта. Родственников многих членов команды так или иначе коснулась Великая Отечественная война.
На фронте воевали родственники главного тренера команды Александра Тарханова и вице-президента клуба Александра Левина.
У Юрия Матвеева из тренерского штаба «шмелей» бабушка выносила раненых с поля боя и впоследствии служила в эвакуационном госпитале в Нижнем Тагиле.
- 8 мая 2017 года ФК «Урал» сыграл против самарских «Крыльев Советов» на своем поле. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.