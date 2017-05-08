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Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция

Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Корреспондент НАШЕЙ находится на Площади 1905 года и сообщает о происходящем в режиме онлайн.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Сразу после завершения Парада Победы в Екатеринбурге к Площади 1905 года приблизился «Бессмертный полк».

Участники с портретами родных-воинов начали собираться еще в 9 часов утра на улице Толмачева. Многие подготовились заранее: нашли фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, перенесли изображение на транспаранты или сделали табличку вручную, подготовили боевые награды предков. Немало горожан пришли целыми семьями – от детей до пожилых бабушек и дедушек. Все это для того, чтобы почтить память близких и сказать им «Спасибо» за мирное небо над головой.

11.00. Только что на площади 1905 года закончился парад в честь 72-летия Победы, за которым НАША вела онлайн-трансляцию. По традиции следом за прошедшими военными выстраиваются участники шествия "Бессмертный полк".

11.05. В первом ряду шествия проносят знамя. Затем проходят участники. В начале колонны идет губернатор Свердловской области.

— Мы дети внуки и правнуки славного поколения должны быть достойны вам, — звучит из динамиков.

11.07. Шествие остановилось. Участники хлопают, разворачиваются к трибуне и кричат: «Спасибо».

11.06. Перед колонной пробежал Басай (один из организаторов) с громкоговорителем. Он призывает людей петь. Снова играет песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

В белых накидках волонтеры сдерживают сшествие по бокам.

11.07. Видно, что люди стесняются. Поют, но скромно и очень тихо.

11.08. После песни выпускают белых голубей. Они кружат над площадью, не спеша улетать. Все проходит очень быстро, отмечает НАШ корреспондент.

11.12. «Бессмертный полк» продолжает движение, идя в сторону улицы Московской.

— Тыл делал все для фронта, жил для него. Сражался за родных и близких. Тыл это женщины и дети, — продолжает звучать из динамиков, — «Бессмертный полк» равен параду по значимости.

11.19. Видно, что многие люди не впервые пришли в составе шествия. Их транспаранты слегка потрепаны временем. Некоторые надели военные головные уборы.

11.25. Шествие движется очень медленно и осторожно. Многие подмигивают фотографам, чтобы попасть в кадр.

— Людей объединяет личная причастность к подвигу, великому делу. Никогда не забудется подвиг солдата и подвиг труженика ковавшего победу, — слышится из динамиков.

Некоторые люди вместе с портретами родных вышли с изображением Сталина.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.05.2017, 11:00
Тэги: Эксклюзив, 9 мая
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