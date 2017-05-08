Парад Победы на главной площади Екатеринбурга. Онлайн-трансляция

Корреспондент НАШЕЙ находится на Площади 1905 года, наблюдает за Парадом и публикует отчет в режиме онлайн.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге проходит Парад Победы. Город присоединился к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и по традиции именно торжественное шествие военных, боевой техники и ветеранов открывает этот день.

Ранее НАША публиковала полную программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Парад, о котором мы расскажем вам ниже, станет самой яркой частью этого Дня.

09.45. Доброе утро. Мы начинаем нашу трансляцию.

09.46. Погода сегодня радует горожан. В центре солнечно. Горожан в центре решивших посмотреть парад ожидаемо много. К проспекту Ленина подойти уже невозможно, но народ продолжает подтягиваться.

09.50 Желая увидеть технику, люди залезают на крыши местных ларьков.