Парад Победы на главной площади Екатеринбурга. Онлайн-трансляция

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
Сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге проходит Парад Победы. Город присоединился к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и по традиции именно торжественное шествие военных, боевой техники и ветеранов открывает этот день.
Ранее НАША публиковала полную программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Парад, о котором мы расскажем вам ниже, станет самой яркой частью этого Дня.
09.45. Доброе утро. Мы начинаем нашу трансляцию.
09.46. Погода сегодня радует горожан. В центре солнечно. Горожан в центре решивших посмотреть парад ожидаемо много. К проспекту Ленина подойти уже невозможно, но народ продолжает подтягиваться.
09.50 Желая увидеть технику, люди залезают на крыши местных ларьков.