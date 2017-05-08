Слаженные военные расчеты, мощная боевая техника и ветераны: фоторепортаж с парада в Екатеринбурге

Лучше моменты парада в честь 72-й годовщины со Дня Победы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Сегодня, 9 мая, на главной площади Екатеринбурга прошел традиционный парад в честь 72-летия со Дня Победы.

Тысячи горожан выбрались в центр, чтобы посмотреть на стройные военные расчеты и красивую боевую технику. Люди наблюдали за ними со всех возможных точек – крыш, заборов, балконов. Тем, кто пришел в центр Екатеринбурга ранним утром, повезло больше других – они смогли наблюдать за парадом из первых рядов, сразу за ограничительной лентой.

Ночные репетиции на Площади 1905 года не прошли даром – Парад в честь Дня Победы прошел без каких-либо казусов.

На видео: генерал-полковник поздравляет горожан с Днем Победы

На видео: поздравление с Днем Победы из кабины вертолета

Мы публикуем самые яркие кадры с парада.