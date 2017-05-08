Слаженные военные расчеты, мощная боевая техника и ветераны: фоторепортаж с парада в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
Сегодня, 9 мая, на главной площади Екатеринбурга прошел традиционный парад в честь 72-летия со Дня Победы.
Тысячи горожан выбрались в центр, чтобы посмотреть на стройные военные расчеты и красивую боевую технику. Люди наблюдали за ними со всех возможных точек – крыш, заборов, балконов. Тем, кто пришел в центр Екатеринбурга ранним утром, повезло больше других – они смогли наблюдать за парадом из первых рядов, сразу за ограничительной лентой.
Ночные репетиции на Площади 1905 года не прошли даром – Парад в честь Дня Победы прошел без каких-либо казусов.
На видео: генерал-полковник поздравляет горожан с Днем Победы
На видео: поздравление с Днем Победы из кабины вертолета
Мы публикуем самые яркие кадры с парада.
- Онлайн-трансляцию НАШЕЙ с Парада в честь Дня Победы смотрите здесь.
- Трансляцию с шествия «Бессмертного полка» вы найдете по этой ссылке.