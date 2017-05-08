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Слаженные военные расчеты, мощная боевая техника и ветераны: фоторепортаж с парада в Екатеринбурге

Слаженные военные расчеты, мощная боевая техника и ветераны: фоторепортаж с парада в Екатеринбурге
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Лучше моменты парада в честь 72-й годовщины со Дня Победы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Сегодня, 9 мая, на главной площади Екатеринбурга прошел традиционный парад в честь 72-летия со Дня Победы.

Тысячи горожан выбрались в центр, чтобы посмотреть на стройные военные расчеты и красивую боевую технику. Люди наблюдали за ними со всех возможных точек – крыш, заборов, балконов. Тем, кто пришел в центр Екатеринбурга ранним утром, повезло больше других – они смогли наблюдать за парадом из первых рядов, сразу за ограничительной лентой.

Ночные репетиции на Площади 1905 года не прошли даром – Парад в честь Дня Победы прошел без каких-либо казусов.

На видео: генерал-полковник поздравляет горожан с Днем Победы

На видео: поздравление с Днем Победы из кабины вертолета

Мы публикуем самые яркие кадры с парада.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.05.2017, 14:25
Тэги: Эксклюзив, 9 мая
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