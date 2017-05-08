Самые яркие кадры с салюта в День Победы в Екатеринбурге

Фоторепортаж НАШЕЙ с праздничного фейерверка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

Празднование 72-й годовщины со дня Великой Победы по традиции завершилось красочным фейерверком. Он начался в 22:30 сразу после завершения гала-концерта, на котором горожане смогли вживую услышать песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Сначала военные 28-й мотострелковой бригады дали 30 залпов из шести 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и артиллерийских установок на базе автомобиля КамАЗ. После этого начался сам праздничный фейерверк.

Военные стреляли с двух точек – с земли и понтона, установленного на городском пруду. Для огненного шоу использовали фейерверки типов «Фиалка», «Ассоль», «Вега».

По традиции фейерверк синхронизировали с музыкой. К этому событию подготовили партитуру с музыкой военных лет в современной обработке.

НАША собрала публикации о салюте в Екатеринбурге в соцсетях.