В Ивделе ветеранов на параде прокатили на «Волге»-кабриолете

По центру города промаршировали девушки из ФСИН.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017
В Ивделе в честь 9 мая 2017 года для ветеранов выделили кабриолет «Волга», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
В кабриолете ветеранов провезли по центру города во время парада.
Кроме того, по городу промаршировали колонны сотрудников исправительной колонии № 63. Одна из «коробок» состояла из сотрудников-женщин.
- Ранее «Наша Газета» 9 мая провела онлайн-трансляцию с парада в честь 72-летия Победы в Екатеринбурге.
- Подробный фоторепортаж с Парада можно посмотреть здесь.