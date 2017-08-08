«Это месть врачей»: бабушка девочки, которая попала в больницу с истощением, опровергла слухи про вегетарианство семьи

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
– У меня внучка или отравилась, или у нее инфекция какая-то была. У нее три дня была диарея, мы не смогли ее вылечить, привезли в больницу. Там ребенка положили в реанимацию, но позже выписали, симптомы остались. Я позвонила в Минздрав. Внучку после этого снова положили в больницу в инфекционное отделение. А потом появилась вся эта информация в СМИ, якобы ребенка морят голодом, – рассказала журналистам бабушка пострадавшей малышки.
– У ее мамы просто спросили, какой системы питания она придерживается. Она сказала, что вегетарианка. Но у нас нормальный папа, бабушка, другие родные. Берем фермерские продукты, переехали за город, живем хорошо, у ребенка есть все, – отметила бабушка девочки.
Видео: "Пятый канал"
- Годовалая девочка попала в реанимацию с отеками и сильной слабостью. Врачи диагностировали у ребенка крайнюю степень истощения. По мнению СМИ и больницы, причина в том, что ее родители-вегетарианцы плохо ее кормили.
- В ЧП уже разбираются органы опеки и следственный комитет. Семья девочки, которую обвинили в истязание малолетней, хочет подать в суд на врачей.