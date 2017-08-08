«Это месть врачей»: бабушка девочки, которая попала в больницу с истощением, опровергла слухи про вегетарианство семьи

Состояние ребенка уже нормализовалось, его готовят к выписке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Бабушка ребенка, который попал в больницу с истощением, рассказала, что девочку никто не заставляет быть вегетарианцем и кормят ее хорошо, сообщает 8 августа "Пятый канал".

Женщина уточнила, что у ее годовалой внучки изначально была инфекция и ее положили в реанимацию. Но несмотря на то, что девочка не выздоровела, ее выписали из больницы. Тогда родственница пожаловалась в Минздав.

– У меня внучка или отравилась, или у нее инфекция какая-то была. У нее три дня была диарея, мы не смогли ее вылечить, привезли в больницу. Там ребенка положили в реанимацию, но позже выписали, симптомы остались. Я позвонила в Минздрав. Внучку после этого снова положили в больницу в инфекционное отделение. А потом появилась вся эта информация в СМИ, якобы ребенка морят голодом, – рассказала журналистам бабушка пострадавшей малышки.

Женщина уверена, что все слухи о том, что ребенка заставляли быть вегетарианством, распустили медики, после того, как она пожаловалась в Минздрав на неоказание должной помощи.

– У ее мамы просто спросили, какой системы питания она придерживается. Она сказала, что вегетарианка. Но у нас нормальный папа, бабушка, другие родные. Берем фермерские продукты, переехали за город, живем хорошо, у ребенка есть все, – отметила бабушка девочки.

Мать девочки не пускали к ней в реанимацию, она переживала и не спала пять суток, она сейчас дома, а с ребенком в больнице находится отец. Как уточнила бабушка, состояние девочки уже нормализовалась, ее готовят к выписке.

Видео: "Пятый канал"