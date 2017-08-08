ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, офисы которого были в Екатеринбурге

"Резерв" работал в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Верхней Салде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

ЦБ РФ лишил лицензии уральский банк "Резерв", офисы которого располагались в Екатеринбурге и Верхней Салде.

Центробанк отозвал лицензию у "Резерва" из-за повышенных кредитных рисков и дыры в капитале. Регулятор не раз направлял банку требования о пополнении резервов. Этим летом ЦБ РФ выявил операции "Резерва" по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Кроме этого, регулятор установил, что банк пытался скрыть утрату значительной части средств. В итоге собственный капитал "Резерва" существенно уменьшился.

ЦБ трижды ограничивал привлечение вкладов клиентов "Резерва", однако руководство банка решать возникшие проблемы не спешило. В результате организация лишилась лицензии за неисполнение федеральных законов и нормативных актов ЦБ.