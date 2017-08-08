«Из-за увлечения родителей дети развиваются с задержкой»: диетолог из Екатеринбурга рассказала о вегетарианстве

Малышам для роста крайне важен белок, поэтому этот тип питания противопоказан кормящим матерям и беременным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В связи со скандалом в Екатеринбурге из-за годовалой девочки, которая попала в больницу с истощением из-за питания, "Наша Газета" узнала мнение диетолога, могут ли дети быть вегетарианцами.

О том, что вегетарианство нельзя назвать однозначно вредным или полезным, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.

– Медицина до сих пор не пришла к единому мнению. По мнению экспертов ВОЗ, вегетарианская диета является адекватной. При вегетарианстве источниками белка служат орехи, бобовые, шпинат, цветная капуста, пшеница. Источники жира – это растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное и другие. В то же время, согласно исследованиям, в рационе взрослого человека в обязательном порядке должен присутствовать белок животного происхождения, так как именно они обладают более 70-80%-й усвояемостью, – уточнила врач.

Она отметила, что у детей белок является основным "строительным материалом" для растущего организма: ребенку от года до семи лет ежедневно важно получать 3-4 г белка на 1 кг веса. Именно в мясе содержится ряд витаминов и микроэлементов, которых в растительной пище почти нет: например, железо, влияющее на уровень гемоглобина, и витамин В12, полезный для нервной системы.

Как уточнила врач, длительное вегетарианство со временем приводит к дефициту в организме железа, кальция, цинка и ряда витаминов, потому что их усвояемость из растительных продуктов крайне низка. Вегетарианство можно соблюдать только под наблюдением специалистов и с приемом специальных витаминов.

– Если родители-вегетарианцы делают свой выбор сознательно, то навязывать свой образ жизни и систему питания детям без учета физиологии, конечно, не следует. То, что приемлемо для взрослых, однозначно не подходит для детей, и может обернуться не только задержками их физического, но и умственного развития, – отметила диетолог Торопыгина. – Строгое вегетарианство нельзя считать рациональным питанием для беременных женщин и кормящих матерей, как в данном случае. Это может вызывать дефицит микроэлементов, витаминов, белка.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", узнавайте новости первыми и выигрывайте призы!