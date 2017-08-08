«Из-за увлечения родителей дети развиваются с задержкой»: диетолог из Екатеринбурга рассказала о вегетарианстве

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
– Медицина до сих пор не пришла к единому мнению. По мнению экспертов ВОЗ, вегетарианская диета является адекватной. При вегетарианстве источниками белка служат орехи, бобовые, шпинат, цветная капуста, пшеница. Источники жира – это растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное и другие. В то же время, согласно исследованиям, в рационе взрослого человека в обязательном порядке должен присутствовать белок животного происхождения, так как именно они обладают более 70-80%-й усвояемостью, – уточнила врач.
– Если родители-вегетарианцы делают свой выбор сознательно, то навязывать свой образ жизни и систему питания детям без учета физиологии, конечно, не следует. То, что приемлемо для взрослых, однозначно не подходит для детей, и может обернуться не только задержками их физического, но и умственного развития, – отметила диетолог Торопыгина. – Строгое вегетарианство нельзя считать рациональным питанием для беременных женщин и кормящих матерей, как в данном случае. Это может вызывать дефицит микроэлементов, витаминов, белка.
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