Екатеринбуржец отсудил у «Уральских авиалиний» 130 тысяч за отмененный рейс

Мужчине и его семье испортили отдых в Грузии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Житель Екатеринбурга выиграл суд против "Уральских авиалиний" и добился компенсации в 130 тысяч рублей.

В феврале 2016 года мужчина купил билеты до Тбилиси и обратно с вылетом 15 июля и 5 августа. За билеты на себя, жену и детей он заплатил 103 520 рублей.

За два дня до вылета он случайно узнал, что рейс в Тбилиси отменен. В авиакомпании отказались организовать вылет на другом рейсе в тот же день.

– Глава семьи был вынужден покупать новые билеты до Тбилиси, но уже через Дубаи. На эти цели у него ушло еще 130 267 рублей. Длительный перелет потребовал дополнительных трат: мужчина должен был кормить многодетную семью в арабском аэропорту, – сообщает областной суд.

В ходе суда представитель перевозчика утверждал, что авиакомпания переоформила билеты на маршрут Екатеринбург–Москва–Бишкек, но пассажир не воспользовался ими.

В итоге с "Уральских авиалиний" взыскали 71 202 рубля.

Истец не согласился с таким решением и обратился в областной суд. Апелляцию удовлетворили и взыскали уже 130 267 рублей, а также штраф 66 591. Кроме того, авиаперевозчику предстоит заплатить госпошлину 3 179 рублей.

При этом суд признал, что пассажир не был проинформирован об отмене рейса.

Также судья согласился с тем, что билеты до Бишкека вместо Тбилиси не могли решить проблему.

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