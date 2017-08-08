Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic

Снимок екатеринбургского фотографа выбрали редакторы журнала.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
Снимок екатеринбургского фотографа Ильи Гостюхина вошел в подборку Daily dozen – фотографий из разных уголков мира, отбираемых журналом National Geographic.
На фото Ильи Гостюхина запечатлен рыбак, который сидит на обнажившемся берегу сильно осушенного пруда в центре Екатеринбурга. На заднем плане – современные высотки и офисные здания, которые как в зеркале отражаются на воде.
Снимки для подборки Daily dozen отбирают редакторы National Geographic из тех фото, которые фотографы со всего мира загружают в специальный раздел.
- В конце прошлого года екатеринбургский фотограф Вадим Балакин занял первое место в фотоконкурсе от National Geographic со снимком "Жизнь или смерть".