Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic

Снимок екатеринбургского фотографа выбрали редакторы журнала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Снимок екатеринбургского фотографа Ильи Гостюхина вошел в подборку Daily dozen – фотографий из разных уголков мира, отбираемых журналом National Geographic.

На фото Ильи Гостюхина запечатлен рыбак, который сидит на обнажившемся берегу сильно осушенного пруда в центре Екатеринбурга. На заднем плане – современные высотки и офисные здания, которые как в зеркале отражаются на воде.

Снимки для подборки Daily dozen отбирают редакторы National Geographic из тех фото, которые фотографы со всего мира загружают в специальный раздел.