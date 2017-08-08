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Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic

Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic
16+
Фото: Илья Гостюхин
Снимок екатеринбургского фотографа выбрали редакторы журнала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Снимок екатеринбургского фотографа Ильи Гостюхина вошел в подборку Daily dozen – фотографий из разных уголков мира, отбираемых журналом National Geographic.
 
На фото Ильи Гостюхина запечатлен рыбак, который сидит на обнажившемся берегу сильно осушенного пруда в центре Екатеринбурга. На заднем плане – современные высотки и офисные здания, которые как в зеркале отражаются на воде.
 
Снимки для подборки Daily dozen отбирают редакторы National Geographic из тех фото, которые фотографы со всего мира загружают в специальный раздел.
 

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Маша Шмурыгина, 09.08.2017, 18:48
Тэги: Фото
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