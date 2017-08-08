К концу октября на Эльмаше уберут подземный переход

На его демонтаж потратят 9,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Екатеринбурге уберут подземный переход на перекрестке улиц Старых Большевиков – Фронтовых Бригад.

Администрация города объявила тендер для потенциального подрядчика. Строители заколотят подземку металлическими листами, уберут электрооборудование и изолируют переход от попадания воды.

Начальная стоимость контракта составляет 9,49 миллиона рублей.



По плану на Эльмаше появятся три наземных пешеходных перехода, по одному из которых можно будет попасть на трамвайную остановку. Все работы должны быть закончены к 30 октября.

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