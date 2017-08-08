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«Кто оклеветал нас, ответит по закону». Отец девочки, попавшей в больницу с истощением, рассказал свою версию событий

"Кто оклеветал нас, ответит по закону". Отец девочки, попавшей в больницу с истощением, рассказал свою версию событий
16+
Фото: личная страница Александра Кузнецова
Семья называет шумиху, возникшую вокруг истории - клеветой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Отец девочки, угодившей в больницу с истощением и слабостью, пообщался с НАШЕЙ. Мужчина рассказал, что журналисты, не разобравшись, посчитали, что всему виной то, что мама девочки придерживалась вегетарианской диеты.

По словам Александра (имя изменено, прим.ред), ребенок питался в обычном режиме и никто его не пытался заставить быть вегетарианцем. От сообщений в прессе семья испытала шок.

- Мы все в шоке, особенно от видео новости на 41 канале. Они совсем вышли за рамки своей откровенной клеветой, - рассказал мужчина.

По его словам позицию семьи выразила бабушка девочки в интервью одному из местных телеканалов. Женщина уверена, что ситуацию "раздули" медики, после того, как она пожаловалась в Минздрав на неоказание должной помощи. Причиной истощения девочки, по словам бабушки, была диарея, длившаяся у ребенка несколько дней.

  • Судя по всему семья Кузнецовых (фамилия изменена, прим.ред.) намерена идти в суд. "Все, кто оклеветал нас, ответят по закону, вместе со СМИ…ждите…", - написал мужчина у себя на странице в соцсети.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 09.08.2017, 15:26
Тэги: Семья, Эксклюзив
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