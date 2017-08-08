«Кто оклеветал нас, ответит по закону». Отец девочки, попавшей в больницу с истощением, рассказал свою версию событий

Семья называет шумиху, возникшую вокруг истории - клеветой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Отец девочки, угодившей в больницу с истощением и слабостью, пообщался с НАШЕЙ. Мужчина рассказал, что журналисты, не разобравшись, посчитали, что всему виной то, что мама девочки придерживалась вегетарианской диеты.

По словам Александра (имя изменено, прим.ред), ребенок питался в обычном режиме и никто его не пытался заставить быть вегетарианцем. От сообщений в прессе семья испытала шок.

- Мы все в шоке, особенно от видео новости на 41 канале. Они совсем вышли за рамки своей откровенной клеветой, - рассказал мужчина.

По его словам позицию семьи выразила бабушка девочки в интервью одному из местных телеканалов. Женщина уверена, что ситуацию "раздули" медики, после того, как она пожаловалась в Минздрав на неоказание должной помощи. Причиной истощения девочки, по словам бабушки, была диарея, длившаяся у ребенка несколько дней.