Лесопарки Екатеринбурга будут защищать от мусора ограничительными столбиками

Примерная стоимость одного такого сооружения – 1100 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который установит 307 металлических столбиков в лесопарках. Сооружения будут 120 сантиметров в высоту, а городскому бюджету они обойдутся в 340 тысяч рублей.

Их основная цель – перекрывать проезд машин в лесопарки и предотвращать образования свалок на природе.

Столбики появятся в парке Лесоводов России, Юго-Западном лесопарке, Московском, Санаторном, Шарташском, Шувакишском, Карасьеозёрском, Оброшинском и Железнодорожном.

Отметим, что изначальная стоимость аукциона была 598 тысяч рублей.

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