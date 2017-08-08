На ЕКАДе произошла авария с участием трех легковушек и фуры

Большегруз улетел в кювет. Есть пострадавшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Серьезная авария произошла на ЕКАДЕ, перед свороткой на Пермский тракт.

Об инциденте сообщил один из пользователей социальной сети Александр. Мужчина пояснил, что саму аварию он не видел, но смог рассказать подробности и примерное время ДТП. Всего в аварии пострадали 4 автомобиля: Renault DUSTER, Chevrolet Cruze, Lada Xray Cross, а также фура, которая оказалась в кювете. Александр рассказал, что проезжал этот участок трассы в 8:40 и инцидента еще не было. Когда спустя сорок минут мужчина ехал обратно, то увидел эту картину.

- Думаю что может кто то уснул, - делится предположением о причинах аварии Александр. Также он рассказал, что в результате ДТП есть пострадавшие, он видел на дороге лежащего мужчину.

В ГИБДД факт аварии подтвердили, но подробности сообщать не стали.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Подробности мы сообщим позже, - рассказали в пресс-службе ведомства .

В ГУ МЧС рассказали, что для тушения последсвий аварии с участием четырех автомобилей потребовалось 10 пожарных и три машины пожарно-спасательной техники.

- На месте ДТП помощь пострадавшим оказывают медики скорой помощи и трассового пункта Центра медицины катастроф Свердловской области. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по одной полосе, сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения и устанавливают обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

НАША будет следить за развитием событий.

Напомним, недавно в результате аварии на Пермском тракте погибли три человека.