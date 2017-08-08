Один человек погиб и четверо пострадали: стали известны подробности утреннего ДТП на ЕКАДе

Авария случилась в результате неудачного обгона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Смертью 79-летней женщины, пассажира Renault Daster, и травмами различной степени у трех человек закончилось утреннее столкновение нескольких автомобилей на Екатеринбургской автодороге.

Авария произошла сегодня, 9 августа, в половине десятого утра на 37-м километре Екатеринбургской автодороги, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.





По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь по ЕКАДу в сторону Московского тракта, попытался совершить обгон. Однако, выехав на «встречку», автомобиль столкнулся с цементовозом Volvo. От удара грузовик вынесло на встречную полосу, где он, в свою очередь, столкнулся с легковушками "Лада XRAY" и Renault Daster, после чего Volvo съехала в кювет.



Также, значительные травмы получил водитель Renault Daster. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Трое юношей 15 и 16 лет, ехавшие на "Лада XRAY", госпитализированы с предварительным диагнозом ЧМТ.

Для тушения загоревшихся автомобилей на месте ДТП работали десять пожарных.

В данный момент инспекторы ГИБДД устанавливают виновника аварии и все обстоятельства произошедшего.

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