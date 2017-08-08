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Осенью в Белоярке откроют новую котельную

Осенью в Белоярке откроют новую котельную
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Фото: "Яндекс. Карты"
Сейчас поселок отапливается тремя котлами: один не работает, два нуждаются в капитальном ремонте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Белоярском поселке этой осенью этого появится газовая котельная. На ее строительство потратят 11,5 миллионов рублей из резервного фонда.

– Действующая угольная котельная 1960 года постройки имеет три котла, из которых один не работает, а два нуждаются в капитальном ремонте, – заявил глава Белоярского городского округа Павел Юдин.

По указу главы региона новый энергообъект должны ввести в эксплуатацию к началу отопительного сезона.

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Олег Галимов, 09.08.2017, 09:59
Тэги: Новости дня, Новости
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