Сокращение населения Свердловской области ускорилось в четыре раза

По сравнению с 2016 годом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Население Свердловской области стало уменьшаться в четыре раза быстрее.

По данным Свердловскстата, за первое полугодие 2017 года в регионе родилось 26 415 человек, умерли 29 920 человек. За тот же перид 2016 года в Свердловской области родилось 29 785 человек, умерло 30 634 человека. Таким образом, естественная убыль населения в 2017 году составила 3 505 человек, тогда как в прошлом году – всего 849. Соответственно, в этом году население региона сокращается в четыре раза быстрее.

Чаще всего причиной смерти свердловчан становятся болезни системы кровообращения (14 875 умерших в 2017 году) и онкология (4 827 умерших). Более 1700 человек погибли от болезней системы пищеварения, более 1000 – от заболевания органов дыхания, жертвами инфекционных и паразитарных болезней стали 1062 человека.