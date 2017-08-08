В Екатеринбурге перекрыли полосу около Администрации

Здесь меняют бордюры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Екатеринбурге во вторник, 8 августа, начали ремонт четной стороны проспекта Ленина. Около здания Администрации перекрыли одну из полос в сторону Плотинки. При этом ремонт нечетной стороны продолжается, уточнили в Администрации Екатеринбурга.

Как сообщили очевидцы, заторы начались на Ленина еще вчера вечером, 8 числа. Дорожники закрыли движение по крайней правой полосе и начали перекладывать бордюры, несмотря на то, что замена брусчатки здесь запланирована на сентябрь.

По данным Администрации, четную сторону Ленина от дома на Вайнера, 9 до улицы 8 Марта полностью закроют с 3 сентября до 10 октября. Здесь не будет ходить транспорт, кроме трамваев, также будет перекрыт доступ к остановочным пунктам.

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