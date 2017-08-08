В Екатеринбурге пропал мужчина на Ford Focus

Алексей Катаев должен был поехать к родственникам в Верхний Тагил.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Екатеринбурге объявили в розыск 27-летнего Алексей Катаева. Мужчина пропал 7 августа. Вместе с ним пропал и его автомобиль Ford Focus синего цвета с гос номером 097.

Утром понедельника Алексей должен был заехать на работу, а потом поехать родственникам в Верхний Тагил. Жена позвонила ему в 11.30, и тогда он сказал, что будет решать, ехать ли за город или нет. После этого телефон Алексея стал недоступен.

Алексей живет в Кировском районе и работает слесарем.

Приметы: Рост 180 сантиметров, худое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Был одет в черные спортивные брюки, серую футболку, черную флисовую кофту, черные кроссовки, черную бейсболку.

– Алексей никогда не уходил в запой и не употреблял наркотики. Никаких кредитов и займов у семьи нет. У него 2 месяца назад родилась дочка. Все коллеги по работе ищут его и не знают, куда он мог пропасть, – рассказал "Нашей Газете" брат Алексея.

Если вам что либо известно о местонахождении Алексея Катаева, то звоните в полицию по телефону 02 или 8-800-700-54-52.