В Нижнем Тагиле не могут найти рабочих завода, чтобы выплатить долг по зарплате

Из двух сотен остались 16 человек, которым необходимо выплатить деньги, однако установить их местонахождение не могут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Нижнем Тагиле до сих пор не могут найти 16 сотрудников завода теплоизоляционных, чтобы выплатить им долг по зарплате.

Проверки на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начались после того, как Владимир Путин рассказал Евгению Куйвашеву о директоре предприятия, который заявил сотрудникам, что выплатит долг по зарплате только после того, как его попросит президент . Размер задолженности перед сотрудниками на заводе достиг 10 миллионов рублей, деньги 200 рабочих не получали с декабря 2015- го по января 2017-го.

О проблемах с зарплатой сотрудники завода сообщили во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным в июне 2017 года. Генпрокуратура по поручению Путина начала проверку на предприятии, и вскоре сотрудникам начали выплачивать долги по зарплате . На сегодня деньги получили 173 работника, всего выплачено более 11 миллионов рублей. По графику осталось еще 16 рабочих, однако найти их не могут, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.