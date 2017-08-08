В Свердловской области на восемь часов задерживаются два поезда

Тепловоз сломался ночью под Артемовским.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Свердловской области на перегоне Худяково – Талый ключ сломался тепловоз, задержка составляет более восьми часов.

Поезд № 609 Устье-Аха – Екатеринбург встал из-за поломки в тепловозе ночью под Артемовским. Движение поезда остановили, затем поезд со скоростью не более пяти километров в час проследовал на станцию Талый Ключ, где заменят локомотив, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Затем поезд отправится в пункт назначения в обычном рабочем режиме.

Также на восемь часов задерживается встречный поезд № 610 Екатеринбург – Устье-Аха. Пассажиров обеспечили питанием и питьевой водой, наборы для пассажиров первого поезда отвезут на станцию Егоршино, для пассажиров второго – на станцию Тавда.