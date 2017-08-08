В Свердловской области сирота 10 лет не мог получить жилье

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
Прокуратура Свердловской области отстояла право 27-летнего жителя Каменска-Уральского на квартиру. Мужчина относится к категории детей-сирот и должен был получить жилье еще в 2007 году.
В 2004 году его записали в очередь, но 10 лет назад глава Каменска-Уральского исключил его из списка.
– В целях защиты прав и законных интересов сироты прокуратура района направила исковое заявление в суд. Действия управления социальной политики по Каменску-Уральскому признаны незаконными, – сообщает областная прокуратура.
Теперь Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и "Фонд жилищного строительства" обязаны предоставить указанному мужчине жилье.
- Напомним, что 8 августа в Артях 36 детей-сирот получили ключи от новых квартир.
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