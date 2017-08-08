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В Свердловской области температура воздуха опустится до 0 градусов

В Свердловской области температура воздуха опустится до 0 градусов
16+
Фото: архив НАШЕЙ
12 августа возможны сильные грозы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Свердловской области в ближайшие дни в ночное время похолодает до 0 градусов.
 
В северных районах области в ночь на 10 и 11 августа температура воздуха опустится до 0 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр. На остальной территории региона похолодает до плюс 5-10 градусов в ночное время. Днем 10 августа температура воздуха будет держаться на уровне плюс 14-19 градусов, местами пройдут небольшие дожди. 
 
11 августа потеплеет до плюс 21, в некоторых районах столбик термометра остановится на плюс 16 градусах. Также возможны небольшие дожди. 12 августа в Свердловской области пройдут сильные грозы, возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.

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Маша Шмурыгина, 09.08.2017, 19:12
Тэги: Погода
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