В Свердловской области температура воздуха опустится до 0 градусов

12 августа возможны сильные грозы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В Свердловской области в ближайшие дни в ночное время похолодает до 0 градусов.

В северных районах области в ночь на 10 и 11 августа температура воздуха опустится до 0 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр. На остальной территории региона похолодает до плюс 5-10 градусов в ночное время. Днем 10 августа температура воздуха будет держаться на уровне плюс 14-19 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

11 августа потеплеет до плюс 21, в некоторых районах столбик термометра остановится на плюс 16 градусах. Также возможны небольшие дожди. 12 августа в Свердловской области пройдут сильные грозы, возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.