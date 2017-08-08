Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
Алексей Катаев, о пропаже которого писала "Наша Газета" в среду, 9 августа, вернулся домой. Информацию подтвердили родственники молодого человека и сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" в Екатеринбурге.
В понедельник, 8 августа, Алексей должен был поехать на работу, а затем к родственникам в Верхний Тагил. Жена позвонила ему в 11.30, и тогда он сказал, что будет решать, ехать ли за город или нет. После этого телефон Алексея стал недоступен. На месте так и не появился. Вместе с ним пропал и его автомобиль Ford Focus.
Алексей живет в Кировском районе и работает слесарем. Как сообщил "Нашей Газете" брат Алексея - Александр, парень никогда не уходил в запой и не употреблял наркотики. Никаких кредитов и займов у семьи нет. У него 2 месяца назад родилась дочка. В его поисках принимали участие все коллеги и знакомые.
Вечером 9 августа стало известно, что Алексей вернулся домой.
- Подробностей пока не знаю, - комментирует его, - я нахожусь в 100 км от города, ездил его искать. Жена позвонила и сказала, что вернулся очень уставший. Больше никаких подробностей. Думаю, если бы был ранен или травмирован, то она сказала бы. Сейчас с Алексеем работают следователи и выясняют подробности произошедшего.
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