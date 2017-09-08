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Задержали второго подозреваемого: подробности убийства женщины, чье изуродованное дело нашли в Арамиле

Задержали второго подозреваемого: подробности убийства женщины, чье изуродованное дело нашли в Арамиле
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Со своей жертвой мужчины познакомились в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

В Свердловской области задержали второго подозреваемого в убийстве женщины, чье тело со срезанными с голеней мышцами нашли возле плотины в Арамиле 5 сентября.
 
Задержанные проживают в районе Химмаш в Екатеринбурге. По данным "АиФ Урал", первый задержанный мужчина познакомился с женщиной в том же районе. Позже между ними произошел конфликт в одном из общежитий, который кончился убийством. Чтобы запутать силовиков, подозреваемый срезал с ее голеней мышцы, затем позвонил своему другу и попросил помочь избавиться от трупа. Тело женщины сначала вымыли в ванне, а затем отвезли за город.
 
Подозреваемых задержали 8 сентября с разницей в несколько часов. Сейчас решается вопрос об их аресте.

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Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 12:21
Тэги: Происшествия
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