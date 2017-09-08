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Рейс Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Рейс Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
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Фото: wikipedia.org
Причина – техническая неисправность борта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

Лайнер авиакомпании "Россия" экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга, сообщает портал astv.ru.
 
Вылет рейса из Москвы до Южно-Сахалинска был запланирован на 20.25 8 сентября, однако пассажирам пришлось ждать отправления два часа. В небе над Екатеринбургом экипаж самолета запросил экстренную посадку из-за возникшей технической неисправности и благополучно приземлился в Кольцово.
 
Пассажирам после посадки сообщили, что им придется провести в транзитной зоне полтора часа, после чего им предоставят резервный борт. Однако вылет не раз откладывали. 

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Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 10:40
Тэги: Самолет
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