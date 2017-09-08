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Свердловчанина, выпавшего из окна на отдыхе в Грузии, доставили в Екатеринбург

Свердловчанина, выпавшего из окна на отдыхе в Грузии, доставили в Екатеринбург
16+
Фото: соцсети
Сергея Ковалева положили в больницу № 1.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

Сергея Ковалева, серьезно пострадавшего на отдыхе в Грузии, транспортировали в Екатеринбург. 
 
Рейс Тбилиси – Екатеринбург доставил Сергея в уральскую столицу поздно вечером 8 сентября. Свердловские врачи оценили состояние мужчины как удовлетворительное, сообщается в группе помощи Ковалеву в соцсети "ВКонтакте". Из аэропорта Екатеринбурга Сергея транспортировали в больницу № 1. 
 
Сейчас екатеринбуржец находится в палате интенсивной терапии. Врачи отмечают положительную динамику сращивания костей таза. 
  • Инцидент произошел в ночь на 9 августе в отеле. Сергей упал с высоты шестого этажа и получил тяжелые травмы. Врачи ввели его в искусственную кому и провели несколько операций. На лечение Ковалева собрали более миллиона рублей. Подробнее об инциденте здесь и здесь.

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Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 17:56
Тэги: Происшествия
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