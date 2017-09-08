Свердловчанина, выпавшего из окна на отдыхе в Грузии, доставили в Екатеринбург

Сергея Ковалева положили в больницу № 1.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017
Сергея Ковалева, серьезно пострадавшего на отдыхе в Грузии, транспортировали в Екатеринбург.
Рейс Тбилиси – Екатеринбург доставил Сергея в уральскую столицу поздно вечером 8 сентября. Свердловские врачи оценили состояние мужчины как удовлетворительное, сообщается в группе помощи Ковалеву в соцсети "ВКонтакте". Из аэропорта Екатеринбурга Сергея транспортировали в больницу № 1.
Сейчас екатеринбуржец находится в палате интенсивной терапии. Врачи отмечают положительную динамику сращивания костей таза.
- Инцидент произошел в ночь на 9 августе в отеле. Сергей упал с высоты шестого этажа и получил тяжелые травмы. Врачи ввели его в искусственную кому и провели несколько операций. На лечение Ковалева собрали более миллиона рублей. Подробнее об инциденте здесь и здесь.
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